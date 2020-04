Coronavirus, sospesi mutui e prestiti per 75 miliardi. 660mila domande

75 miliardi di finanziamenti interessati dalle domande di moratoria su mutui e prestiti presentate da famiglie e imprese grazie ai provvedimenti del governo per l'emergenza Coronavirus. La cifra è relativa al 3 aprile ed è stata ufficializzata dal Ministero Economia e Finanza in una nota relativa ai primi dati che sono stati raccolti dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità decise dall'Esecutivo. Complessivamente si tratta di circa 437.000 domande e comunicazioni delle imprese che sono state accolte dalle banche (per 58 miliardi) e 227.000 invece da famiglie e professionisti (per altri 17 miliardi di euro).