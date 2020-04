Coronavirus: morti, ricoverati, guariti, positivi. La situazione regione per regione. Scarica la tabella

Oltre 20mila morti ufficiali, quasi 160mila tamponi positivi dall'inizio della pandemia da Coronavirus, oltre 30mila pazienti ricoverati di cui più di 3.200 in terapia intensiva. Di seguito la situazione regione per regione dei pazienti attualmente positivi e dei decessi. (Clicca qui per scaricare la tabella).

Attualmente positivi

31.935 in Lombardia

13.818 in Emilia-Romagna

12.765 in Piemonte

10.766 in Veneto

6.257 in Toscana

3.365 in Liguria

3.080 nelle Marche

3.920 nel Lazio

3.062 in Campania

2.080 a Trento

2.512 in Puglia

1.307 in Friuli Venezia Giulia

2.050 in Sicilia

1.778 in Abruzzo

1.537 nella provincia di Bolzano

625 in Umbria

914 in Sardegna

791 in Calabria

582 in Valle d'Aosta

270 in Basilicata

202 in Molise

I decessi

10.901 in Lombardia

2.615 in Emilia-Romagna

1.826 in Piemonte

882 in Veneto

518 in Toscana

760 in Liguria

713 nelle Marche

284 nel Lazio

248 in Campania

300 nella provincia di Trento

267 in Puglia

202 in Friuli Venezia Giulia

171 in Sicilia

224 in Abruzzo

212 nella provincia di Bolzano

52 in Umbria

75 in Sardegna

67 in Calabria

115 in Valle d'Aosta

18 in Basilicata

15 in Molise

