Coronavirus, anche il professor Rezza è d'accordo: "Niente scuole, siamo ancora in fase 1"

Difficilmente le scuole potranno riaprire prima del 18 maggio. Anche Giovanni Rezza, capo del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, è del parere che l'anno scolastico 2019-2020 potrà continuare soltanto per via telematica. "Siamo ancora in fase uno", ha spiegato durante la conferenza stampa della Protezione Civile parlando dell'emergenza Coronavirus. "Il virus circola ed è chiaro che concordo con il professor Locatelli". Locatelli aveva detto chiaramente che a suo avviso non ci sono gli estremi per far tornare gli studenti sui banchi e che se dipendesse da lui riaprirebbe le scuole direttamente il prossimo settembre. Se dovesse passare questa linea, gli esami di fine ciclo scolastico subiranno una vera e propria rivoluzione.