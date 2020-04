Coronavirus, la sottosegretaria Bonaccorsi: "Al mare ci andremo. Stiamo studiando come fare"

Al mare ci andremo. Ne è convinto il sottosegretario del ministero per i beni culturali e per il turismo, Lorenza Bonaccorsi. In una intervista a Rainews ha assicurato che "Andremo al mare la prossima estate. Stiamo lavorando per renderlo possibile". Bonaccorsi ha spiegato che "ci stiamo lavorando dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il Comitato tecnico scientifico che contemplano l'ipotesi del distanziamento". E' pressoché scontato che ci saranno forti limitazioni, la prima delle quali sarà la distanza che dovrà essere osservata da quanti decideranno di frequentare le spiagge. Ovviamente tutto è comunque condizionato dall'andamento dei contagi.

Guarda anche Ancora 566 morti, il totale supera i 20mila