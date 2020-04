Coronavirus, ancora 566 morti. Il totale dei decessi supera 20mila. Calano i pazienti in terapia intensiva

Sono 566 i decessi ufficializzati da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile nazionale, durante la conferenza del giorno di Pasquetta (13 aprile) per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Le vittime complessive dall'inizio della pandemia diventano quindi in totale 20.465. I nuovi pazienti sono 1.363 e portano il totale dei malati a 103.616. Di questi 3.260 sono ricoverati nelle terapie intensive (83 in meno rispetto al giorno precedente), 28.023 ospedalizzati in altri reparti e 72.333 (60%) in isolamento domiciliare. Le nuove guarigioni sono 1.224 e portano il totale a 35.425. Dall'inizio della pandemia gli infetti sono 159.516, quindi 3.153 in più rispetto al bilancio del giorno di Pasqua.