Coronavirus, Oms: "Dieci volte più letale dell'influenza del 2009"

Se qualcuno non avesse ancora compreso la gravità della pandemia che si è estesa su tutto il pianeta, ci ha pensato l'Oms a fare il punto. "Le prove fornite da alcuni Paesi ci stanno dando un quadro più chiaro di questo virus, di come si comporta, di come fermarlo e come trattarlo. Sappiamo che Covid19 si diffonde velocemente e sappiamo che è letale, dieci volte più letale del virus responsabile della pandemia di influenza del 2009 (H1N1, la 'suina')". Lo ha detto in un briefing con i giornalisti a Ginevra il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Lo stesso direttore nelle scorse settimane aveva sottolineato come sia difficile arrivare al pieno controllo della situazione se non con l'ausilio di un vaccino efficace contro il Coronavirus.