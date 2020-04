Coronavirus, positivo al tampone organizza una festa con gli amici. Vicino chiama la polizia, sei denunce

La voce di una naufraga nel giorno di Pasqua

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2020 La voce di una naufraga nel giorno di Pasqua Il post di Mediterranea Saving Humans: "Questa notte, come prevedibile, la situazione nel Mediterraneo centrale è precipitata. Non sappiamo più quali parole usare per richiedere al Governo Italiano di avviare un soccorso immediato alle decine di persone lasciate morire in mare. Watch The Med - Alarmphone ha perso in ...