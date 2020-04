Coronavirus in Umbria: forte aumento dei guariti, invariati i morti, meno ricoveri in terapia intensiva

I dati sull'emergenza Coronavirus in Umbria aggiornati a lunedì 13 aprile 2020 e diffusi dalla Regione danno la sensazione netta di un fenomeno sempre più sotto controllo e avviato a trovare la soluzione da tutti auspicata al fine di tornare gradualmente alla normalità.

I positivi al Covid 19 si attestano a quota 1.320, con un solo caso registrato nelle ultime 24 ore: si registrano 956 contagiati in provincia di Perugia (dato invariato rispetto a domenica), 317 in quella di Terni (+1), e 47 dafuori regione.

Riscontri molto interessanti per ciò che riguarda i guariti che salgono a 327 (+75), di cui 274 provincia di Perugia (+74) e 53 in quella di Terni (+1). Risultano 316 i clinicamente guariti (-12), di cui 251 residenti nella provincia di Perugia (-12) e 65 (invariato) in quella di Terni.

Immutato il numero dei morti, fermo a 52: 31 residenti nella provincia di Perugia, 17 in quella di Terni, 4 di fuori regione.

Analizzando il dato relativo ai 1.320 pazienti positivi, emerge che sono attualmente ricoverati in 165 (-3): 112 (-3) in provincia di Perugia, 44 (invariato) in quella di Terni e 9 di fuori regione. Numeri significativi anche in riferimento ai ricoveri nei singoli ospedali; 40 a Perugia (invariato), 49 (invariato) in quello di Terni, 30 (-1) a Città di Castello, 36 (-2) a Pantalla, 3 (invariato) a Orvieto, 7 (invariato) a Foligno. Dei 165 ricoverati, 38 (-1) sono in terapia intensiva: 14 (invariato) nell’ospedale di Perugia, 14 (invariato) in quello di Terni, 5 (-1) a Città di Castello, 3 in quello di Orvieto (invariato), 2 (invariato) a Foligno.

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.586 con una diminuzione pari a 208 unità: di questi, 2114 (-173) sono nella provincia di Perugia e 472 (-35) in quella di Terni. Sempre alla stessa data del 13 aprile, risultano 8.686 (+242) le persone uscite dall’isolamento, di cui 6924 (+169) nella provincia di Perugia e 1762 (+73) in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 12 aprile, sono stati eseguiti 18-726 tamponi (+68).