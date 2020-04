Coronavirus, nuova terribile ondata Covid 19 in autunno e inverno. Previsioni ministro salute dell'Iran

Coronavirus

Il silenzio di Foligno nei giorni di festa. Piazze e vie deserte

Nelle foto di Marco Cardinali come appare Foligno in questi giorni di festa. Silenzio e pochissima gente in giro. Gli appelli a non uscire di casa proseguono (guarda il video) per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Pasqua e Pasquetta come non si erano viste mai nei tempi moderni.