Coronavirus nel mondo, è record di contagi negli Stati Uniti dove si conta più di un morto al minuto. Secondo i dati della Johons Hopkins University, i decessi sono 22.020, 1.514 nelle ultime 24 ore. Gli Stati Uniti risultano in questo momento essere il Paese più colpito nel mondo: 1.850.527 i casi di contagio da Covid-19. A seguire ci sono la Spagna con 166.831 persone positive al virus, l'Italia con 156.363 e la Gran Bretagna con 85208 casi accertati. L'epidemia negli Stati Uniti si incrocia con la campagna elettorale per le presidenziali 2020 che vedono Donald Trump e Joe Bilden (candidato ancora non ufficiale) chiamati a sfidarsi il prossimo 3 novembre