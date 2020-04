Coronavirus in Umbria, controlli polizia: la gita di Pasqua fuori porta a Spoleto costa 1.000 euro

Attività capillare e a pieno ritmo da parte del personale della questura di Perugia nel giorno di Pasqua per vigilare sul rispetto delle norme per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Nel corso dei controlli disposti dal questore Antonio Sbordone, gli agenti del commissariato di Spoleto, hanno fermato un'auto a bordo della quale viaggiavano tre giovani. I tre, tutti cittadini albanesi residenti nel Ternano, erano a Spoleto senza un valido motivo di lavoro, salute o assoluta urgenza e non hanno saputo fornire alcuna valida giustificazione in merito alla loro presenza in città. E come se non bastasse è emerso che il ragazzo alla guida della vettura aveva una patente albanese non convertita nei modi e nei tempi di legge e con il veicolo sprovvisto di revisione. Sommate tutte le violazioni ai tre è stata comminata una multa da 1.000 euro, oltre al ritiro immediato della patente non regolare e alla sospensione dalla circolazione del veicolo.