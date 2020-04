Coronavirus, Fontana: "Librerie chiuse in Lombardia, sono a rischio contagio"

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato il motivo per cui nella sua regione martedì 14 aprile le librerie resteranno con le serrande abbassate. "Le librerie chiuse in Lombardia? La libreria purtroppo uno la frequenta per sfogliare i libri, toccarli e poi rimetterli al proprio posto e questo può essere motivo di contagio. Sui bambini abbiamo avuto delle mamme che stanno per partorire che ci hanno scritto e non avevano i beni di prima necessità per il nascituro". E' quanto ha spiegato il governatore della Lombardia Attilio Fontana intervenendo stamattina, 13 aprile, a "Cento città" su Radio Uno. Nell'ultimo decreto firmato dal premier Giuseppe Conte, oltre alle librerie riapriranno cartolibrerie, negozi per bambini e lavanderie.