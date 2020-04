Coronavirus, in Russia i contagiati sono più di 18 mila

Anche Putin deve fare i conti con l'emergenza Coronavirus nel suo Paese. La Russia ha infatti registrato oltre 2.500 nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore e il totale dei contagi, alla data del 13 aprile, ha superato quota 18.300. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax citando una nota del centro operativo per la gestione dell'emergenza Coronavirus. "Nel corso dell'ultimo giorno, 2.558 casi Covid 19 sono stati registrati in 62 regioni della Russia", riporta la nota. Su 2.558 nuovi casi, 1.355 sono stati registrati a Mosca, 495 nella regione di Mosca e 121 a San Pietroburgo. "Il numero di casi ha raggiunto quota 18.328 (+ 16,2%) in 82 regioni della Russia", conclude l'agenza di stampa Interfax.