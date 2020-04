Coronavirus, Locatelli del Css da Fazio: "Riaprirei le scuole a settembre"

"Penso si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno" ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a Che tempo che fa - la trasmissione condotta da Fabio Fazio - su Rai2 (clicca qui per l'intervento di Burioni). Ma la decisione, ha precisato, "spetta al governo. Quello che mi preoccupa di più al momento - ha avvertito - è se si abbandonano i comportamenti individuali che ci hanno portato a limitare il numero dei ricoverati e ridurre il numero dei morti". "Riaprire senza che il Paese torni nell'emergenza è un'operazione delicata" ha concluso Locatelli. Clicca qui per la situazione Coronavirus nell'Italia di mezzo.