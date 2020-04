Coronavirus, volevano fare gite al mare o visite ai parenti: 200 multe a Roma. Controlli anche a Pasquetta

Migliaia di controlli sulle strade di Roma. Oltre duecento irregolarità accertate ed altrettanti pesanti sanzioni. E' il bilancio del giorno di Pasqua nella capitale dove gli agenti delle forze dell'ordine hanno compiuto un lavoro intenso e molto attento. Nonostante un traffico ovviamente estremamente limitato rispetto agli altri anni, gli agenti hanno effettuato migliaia di verifiche sull'effettiva necessità di chi era sulle strade. Verifiche in particolari sulle consolari e sulle principali vie di uscita dalla capitale, soprattutto quelle verso il mare. In diverse circostanze gli uomini in divisa si sono ritrovati davanti a gruppi di persone che volevano recarsi fuori città per andare a trovare amici e parenti o per fare una gita. Dure le sanzioni, almeno duecento. I controlli andranno avanti per tutta la giornata di oggi, giorno di Pasquetta.

