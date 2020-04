Coronavirus in Francia, stasera parla Macron: verso il lockdown almeno fino al 10 maggio

Questa sera è atteso un nuovo discorso pubblico di Emmanuel Macron. Stando alle prime indiscrezioni che si sono diffuse, il presidente è pronto ad annunciare un nuovo lockdown per la Francia. La situazione continua ad essere molto complessa Oltralpe. L'intenzione sarebbe quella di tenere tutto chiuso almeno fino al 10 maggio, ma c'è chi ipotizza addirittura fino alla fine del prossimo mese. Ovviamente parallelamente è prevista una lieve ripartenza per alcune attività. Insomma la strada dovrebbe essere quella che poi intraprenderà anche l'Italia a partire dall'inizio di maggio. Una serata delicata per Macron: dovrà spiegare che non è arrivato il momento di abbassare la guardia, ma contemporaneamente dare speranze ai suoi connazionali.

