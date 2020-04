Coronavirus, il dramma della giornalista Giovanna Pancheri: "Dopo quasi tre settimane ancora positiva"

"Molti mi hanno chiesto che fine avessi fatto in questi ultimi giorni. Alla fine il Coronavirus ha raggiunto anche me". Così ha iniziato un video sul proprio profilo Instagram la giornalista Giovanna Pancheri che racconta la sua esperienza con il Covid 19.. La corrispondente dagli Stati Uniti di SkyTg24 ha così raccontato il dramma che sta ancora vivendo: dopo 14 giorni infatti è ancora positiva. La prima diagnosi lo scorso 23 marzo, poi lo scorso venerdì il tampone e nel giorno di Pasqua la conferma della positività. La giornalista racconta i sintomi, come la perdita dell'olfatto: "Non sentivo più gli odori di limone, arancia e addirittura dell'alcool puro".