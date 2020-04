Coronavirus, è stata una Pasqua in solitudine per un italiano ogni dieci

E' stata una Pasqua in solitudine per quasi un italiano su dieci (esattamente il 9%). In tanti sono stati costretti a consumare da soli il tradizionale pranzo, magari collegandosi in videochiamata con parenti o amici. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixé dalla quale si evidenzia che l’emergenza pandemia ha ristretto le tavole e impoverito i menu della festa ma anche contagiato la solidarietà. "Il distanziamento sociale che sta alla base delle misure per il contenimento del contagio - evidenzia la Coldiretti in un comunicato - ha ridotto il numero delle persone a tavola per la festa con una media di poco superiore alle 3 per ogni casa con le mega riunioni di famiglia con zii, cugini, parenti e amici che restano un ricordo del passato".