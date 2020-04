Coronavirus, Burioni: "Abbiamo la speranza che il virus si trasmetta meno con i climi più miti"

Coronavirus, Bocelli canta Amazing Grace fuori dal Duomo: il video della sua emozionante esibizione

Andrea Bocelli nel suo concerto nel Duomo di Milano (clicca qui per l'Ave Maria di Bach), ha cantato anche all'esterno, un'immagine iconica per una esibizione destinata a passare alla storia. Anche per il record delle persone che lo hanno seguito sul canale YouTube: quasi 5 milioni di persone. Emozionante l'interpretazione di Amazing Grace, uno dei più famosi inni cristiani in lingua inglese del ...