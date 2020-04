Coronavirus, 1.738 morti nell'Italia di Mezzo. Il punto in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo

Nell'Italia di Mezzo, l'immaginaria macro regione formata da Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, sono 1.738 i morti ufficiali per Coronavirus. O meglio risultati positivi al tampone e deceduti. Nelle Marche le vittime sono ben 700, mentre in Toscana 495, nel Lazio 279, in Abruzzo 212 e in Umbria 52. I tamponi positivi anno superato quota 20mila, per l'esattezza 20.862. Sono 646, invece, i ricoverati in terapia intensiva. Di seguito il dettaglio regione per regione dei vari parametri.

Toscana: 7.235 casi complessivi; 1.221 ospedalizzati di cui 238 in terapia intensiva e 983 in altri reparti; 4.941 in isolamento domiciliare; 578 guarigioni; 78.640 tamponi effettuati.

Marche: 5.303 casi complessivi; 1.063 ospedalizzati di cui 114 in terapia intensiva e 949 in altri reparti; 2.051 in isolamento domiciliare; 1.489 guarigioni; 21.057 tamponi effettuati.

Lazio: 4.845 casi complessivi; 1.469 ospedalizzati di cui 201 in terapia intensiva e 1.268 in altri reparti; 2.348 in isolamento domiciliare; 749 guarigioni; 68.954 tamponi effettuati.

Umbria: 1.319 casi complessivi; 168 ospedalizzati di cui 39 in terapia intensiva e 129 in altri reparti; 519 in isolamento domiciliare; 580 guarigioni; 18.672 tamponi effettuati.

Abruzzo: 2.160 casi complessivi; 400 ospedalizzati di cui 54 in terapia intensiva e 346 in altri reparti; 1.342 in isolamento domiciliare; 206 guarigioni; 20.594 tamponi effettuati.

