Coronavirus, i controlli si sono intensificati nel giorno di Pasqua e hanno portato i carabinieri (come si vede nella foto tratta dalla pagina Facebook Dibattito numanese) nella spiaggia di Numana dove una famiglia stava facendo tranquillamente il bagno al mare. I quattro - padre, madre e due bambini - sono stati fatti allontanare dopo essere stati multati per la non osservanza delle restrizioni previste dal Decreto anti-virus. Tutto il litorale marchigiano è stato controllato anche dall'alto con l'elicottero della polizia. Controlli serrati che verranno ripetuti anche in occasione della Pasquetta, altra giornata di festa che sarà caratterizzata da un clima quasi estivo.