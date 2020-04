Arrivano dati incoraggianti nel giorno di Pasqua dalla Protezione Civile nazionale nel consueto bollettino per fare il punto sulla pandemia da Coronavirus. Le nuove guarigioni ufficiali sono 1.677 e portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 34.211. I nuovi malati sono 1.984 e gli attualmente positivi diventano 102.253. Di questi 3.343 in terapia intensiva, 38 in meno di ieri, 11 aprile. Calano di 297 anche gli ospedalizzati in altri reparti che ora sono 27.847. In 71.063 stanno invece trascorrendo la malattia in casa, il 69% del totale. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 156.363. Purtroppo sono stati ufficializzati altri 431 decessi, ancora tanti, anche se si tratta del numero più basso dal 18 marzo. In totale sono 19.899 le persone morte a causa del Covid-19. Effettuati sino ad ora oltre un milione di tamponi.

