Coronavirus, in Europa 75mila morti. Frasi shock presidente Commissione Ue: "Anziani a casa fino a dicembre"

I morti causati dal Coronavirus in Europa sono già 75mila. Il dato si evince da uno studio effettuato dall'agenzia France Presse che ha valutato i dati dei Paesi del Vecchio Continente che nonostante il vertiginoso aumento dei casi negli Stati Uniti, continua ad essere il più colpito dalla pandemia. Secondo lo studio dell'agenzia francese l'80% del totale delle vittime sarebbe stato registrato in Italia, Spagna e Gran Bretagna. Dati che nel giorno di Pasqua si sommano alle dichiarazioni shock della presidente Ue, Ursula van der Leyen secondo cui gli anziani rischiano di dover rimanere isolati sino alla fine dell'anno per evitare il rischio di contagio.

