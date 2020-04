Coronavirus in Umbria: aumento dei guariti, non ci sono morti, ricoveri in calo, leggera crescita dei positivi

Il trend sui dati dell'emergenza Coronavirus in Umbria si conferma anche nei dati diffusi dalla Regione Umbria e aggiornati alle 8 di domenica 12 aprile, con un marcato incremento nel numero dei guariti. Nel dettaglio, i casi positivi sono 1.319 (+10 rispetto a sabato) di cui 956 in provincia di Perugia (+4) e 316 in quella di Terni (+ 6); i guariti sono 252 (+60), di cui 200 provincia di Perugia (+42) e 52 in quella di Terni (+18); non si registrano altri morti.

Dei 1.319 positivi (dei quali 47 provengono da fuori regione) attualmente sono ricoverati in 168 (-8): 115 (-6) nella provincia di Perugia, 44 (-1) in quella di Terni, e 9 di fuori regione; i ricoverati nell’ospedale di Perugia sono 40 (-6), 49 (invariato) in quello di Terni, 31 (invariato) a Città di Castello, 38 (-1) a Pantalla, 3 (-1) a Orvieto, 7 (invariato) a Foligno.

Per ciò che riguarda i ricoverati, 39 (invariato) sono in terapia intensiva, di cui 14 (-1) nell’ospedale di Perugia, 14 (+1) in quello di Terni, 6 (+1) a Città di Castello, 3 in quello di Orvieto (-1), 2 (invariato) a Foligno.

In netto calo le persone in isolamento domiciliare: 2.794 (-382) di cui 2.287 (-288) in provincia di Perugia e 507 (-94) in quella di Terni. dati importanti anche per le persone uscite dall'isolamento, in totale 8.444 (+391), di cui 6.755 (+340) nella provincia di Perugia e 1689 (+51) in quella di Terni.

Nel complesso, entro le ore 8 del 12 aprile, sono stati eseguiti 18.658 tamponi (+996).