Coronavirus, il concerto di Pasqua di Andrea Bocelli dal Duomo di Milano. Come fare per vederlo: il link

Un evento unico, mondiale. Il concerto di Pasqua di Andrea Bocelli in diretta dal Duomo di Milano. L’appuntamento è per le 19, sul canale YouTube del famoso tenore toscano di 61 anni. Si tratta dell'evento di questa Pasqua 2020. La cattedrale milanese sarà vuota e il tenore sarà accompagnato da Emanuele Vianelli, organista del Duomo. Contemporaneamente la Fondazione Bocelli sta raccogliendo fondi per aiutare gli ospedali e reparti nella lotta all’emergenza per il Coronavirus. Un appuntamento imperdibile il concerto del tenore, unico nella storia, che si annuncia emozionante e di grande impatto emotivo. Per seguirlo basta cliccare su questo link Youtube.