Silvio Berlusconi mette in vendita il suo lussuoso yacht: servono 11 milioni di dollari

Vendesi lussuosa imbarcazione. Chiedere a Silvio Berlusconi. Il politico e imprenditore milanese ha messo in vendita il super yacht Morning Glory. Il futuro nuovo proprietario dovrà sborsare per acquistarlo la bellezza di 11 milioni di dollari. La bella imbarcazione (lunga 48 metri, con quattro suite matrimoniali, jacuzzi sul ponte, camino in marmo, bar, tavolo da gioco e mega salone) è stata costruita nel 1993 dal cantiere italiano Perini a Viareggio. Ha avuto numerosi proprietari vip, tra cui il magnate Murdoch. Revisionato da poco lo yacht, nuovi motori e generatori, secondo la Bbc sarebbe in vendita "a causa della pandemia di Coronavirus".