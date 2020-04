Coronavirus, il professor Roberto Burioni: "I no vax sono evaporati come neve al sole"

La speranza

La benedizione di Pasqua del cardinale Gualtiero Bassetti: "Arriverà la primavera della ricostruzione".

"Non mi era mai capitato di celebrare una Pasqua in queste condizioni, senza la presenza del popolo di Dio. Cari fratelli e sorelle per vedervi tutti dovevo chiudere gli occhi. Ma con la grazia di Dio il prossimo anno la Pasqua tornerà ad essere diversa". Sono parole del cardinale Gualtiero Bassetti, pronunciate al termine della messa di Pasqua, celebrata in duomo senza fedeli a causa delle ...