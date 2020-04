Coronavirus, Cuba ferma i trasporti pubblici e chiude i centri commerciali

Anche a Cuba si avvia una stretta per contenere il contagio da Coronavirus. Il governo cubano ha infatti ordinato la sospensione di tutto il trasporto pubblico e la chiusura dei centri commerciali per frenare la diffusione del Coronavirus dopo aver registrato 620 casi positivi al Covid 19 e 16 decessi. Nell'isola dei Caraibi resterà garantito il trasporto di tutti coloro che lavorano nei servizi necessari, dai medici a chi assicura le consegne di beni essenziali. Bar e ristoranti dovranno chiudere dopo le 20, decisione storica nell'isola che è diventata celebre nel mondo anche per la vitalità che la contraddistingue con musica e lunghe serate nei locali notturni.