Coronavirus, altri 619 morti e calano i ricoverati. Superate le 100 mila persone attualmente positive

Nella giornata di oggi, sabato 11 aprile 2020, sono state superate le 100 mila persone attualmente positive. I dati forniti dal capo della protezione civile Angelo Borrelli, parlano complessivamente di 19.468 morti in Italia per Coronavirus.

Rispetto alla giornata di ieri, sono stati registrati altri 619 decessi, come rende noto la Protezione Civile. I guariti totali sono 32.534, con un incremento di oltre 2000 unità nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi, nel complesso, sono come anticipato 100.269. In isolamento domiciliare 68744 persone, i ricoverati con sintomi sono 28.144. In terapia intensiva 3.381 pazienti, oltre 100 in meno rispetto a ieri. Si allenta quindi la pressione sugli ospedali.