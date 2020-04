Coronavirus, Lombardia: contagi e morti tornano ad aumentare. Nuovi positivi raddoppiati a Milano

Emergenza Coronavirus, la situazione di oggi sabato 11 aprile 2020 in Lombardia. Nella regione le persone positive al Coronavirus sono 57.592, 1.544 in più rispetto a venerdì. Lo riferisce l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, sottolineando che "i dati non ci consentono ancora di rilassarci". Le vittime totali sono 10.511 (+273) mentre i ricoverati ammontano a 12.026 (+149). Diminuiscono invece i ricoverati in terapia intensiva: sono 1174, in calo di 28 rispetto a venerdì.

Secondo i dati raccolti da Regione Lombardia, a Milano i contagi non calano. Nella provincia oggi il numero dei nuovi casi è il doppio di ieri: 520 nuovi contagi di coronavirus accertati rispetto ai 269 nelle 24 ore precedenti, per un totale di 13.268.