Coronavirus, a Roma gli appelli a restare a casa vengono seguiti da pochi a giudicare dalle code che il giorno della vigilia di Pasqua si sono registrate sulla 148 Pontina, nella zona dello svincolo per Pratica di Mare e Castel Romano. Qui, infatti, le forze di polizia stanno controllando una a una tutte le macchine in transito per verificare che ci siano validi motivi per muoversi come previsto del Decreto anti-virus. Chi non fornisce valida giustificazione viene multato e rimandato indietro. La fuga dalla città era stata presa prevista tanto che sono stati predisposti posti di blocco in punti strategici dell'arteria che collega al litorale.