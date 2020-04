Regione Lombardia e governatore Attilio Fontana da una parte, governo e presidente del consiglio Giuseppe Conte dall'altra. E' questa l'immagine che emerge dall'ordinanza firmata dal presidente lombardo che conferma la chiusura delle librerie e delle cartolerie nel proprio territorio. Di certo ha influito una situazione, quella della Lombardia, ancora critica e che quindi, per quanto più di un indicatore lasci sperare nell'ulteriore flessione delle curve di contagio da Covid 19, induce a non allentare le maglie dei divieti. Sta di fatto che Lombardia e Stato, si ritrovano ancora su fronti diversi.

Nello specifico, Fontana ha deciso di non riaprire le librerie, al contrario di quanto previsto dal nuovo decreto (LEGGI LA NOTIZIA) firmato da Conte, permettendo l'acquisto di volumi soltanto nei supermercati, online e tramite consegne a domicilio. "Il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante - si legge nell'ordinanza - è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati". Per i prodotti in questione, "è consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio". resta inteso che "la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro". Oltre a questo "è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche".