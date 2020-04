Coronavirus nelle Marche, muore il Mago del pesce, noto ristoratore di San Benedetto del Tronto

Milano, anche due ore di coda per entrare nei supermercati

Milano, 11 apr. (askanews) - File interminabili dall'alba al tramonto per fare la spesa. Tantissimi milanesi in questi giorni si sono messi in coda per ore per poter fare gli acquisti per il pranzo di Pasqua. In queste immagini girate in piazza Gae Aulenti, la coda si snoda per tutta la piazza fino a Bosco Verticale. La coda si inizia a formare mezz'ora prima dell'apertura del supermercato ...