Coronavirus, Gaia Gozzi vincitrice di Amici 2020: una parte del premio di 150 mila euro alla protezione civile

Gesto di solidarietà nei giorni dell'emergenza Coronavirus, da parte della vincitrice di Amici 2020 che si è appena concluso su Canale 5. Gaia Gozzi ha infatti deciso di devolvere parte del montepremi di 150 mila euro vinto con la partecipazione al talent show di Maria De Filippi alla Protezione Civile.

La cantante lo ha annunciato in una intervista rilasciata al settimanale Chi. Gaia Gozzi ha fatto sapere che avrebbe destinato alla raccolta fondi istituita per far fronte all’emergenza Coronavirus una parte dei soldi vinti. La dichiarazione di Gaia è stata diretta e partecipata: "Il montepremi vinto? Ne darò una parte alla Protezione civile. Una parte andrà alla mia famiglia, perché possano essere sereni, e il resto alla mia musica."

I n solidarietà era andato tutto il montepremi di Paola Di Benedetto vincitrice del Gf vip 2020. Proprio Gaia Gozzi si è complimentata su Instagram per il successo di Paola nel reality.