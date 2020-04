Coronavirus nelle Marche, prende il sole davanti casa: arriva la polizia locale e lo multa

Prendere il sole davanti casa? In tempo di Coronavirus non si può. A Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, gli agenti della polizia locale hanno multato un uomo che era sul marciapiede, davanti alla propria abitazione, a prendere il sole, munito di lettino e telo. Gli agenti hanno seguito le indicazioni di alcuni residenti, sono giunti sul posto ed hanno comminato la contravvenzione. Lo hanno reso noto gli stessi vigili che hanno specificato di aver fatto rispettare il decreto, visto che l'uomo era uscito dall'abitazione non per comprovate necessità, ma per prendere il sole. E' stato sanzionato anche un uomo di San Benedetto del Tronto che stava passeggiando sul lungomare. Della vicenda si è occupato il sito Riviera Oggi.

Guarda anche Esce di casa e va a spasso col pappagallo