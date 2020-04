Coronavirus nel mondo: superata la soglia dei 100mila morti. Oltre un milione e 700mila casi

Emergenza Coronavirus: è stata superata abbondantemente la soglia psicologica dei 100mila morti nel mondo. Il dato è del portale della Johns Hopkins University che alle ore 12 dell'11 aprile conteggia esattamente 103.257 decessi. I contagi accertati hanno superato un milione e 700mila. Gli Stati Uniti, Paese con il più alto numero di casi (oltre mezzo milione), si apprestano a diventare anche quello con i maggiori decessi. Secondo gli ultimi dati le vittime sarebbero circa 18.700 e quindi presto gli Usa supereranno l'Italia in questa drammatica classifica che vede sopra 16mila la Spagna, oltre 13mila la Francia, quasi a 9mila il Regno Unito. La sola città di New York conta quasi 6mila decessi, quasi il doppio della provincia di Hubei dove il Covid-19 si è sviluppato inizialmente. E la situazione inizia a diventare particolarmente complessa anche in Paesi di altri continenti. In Sud America il Brasile conta mille vittime, in Sud Africa sono stati confermati i primi duemila casi positivi, mentre in Canada le vittime sono oltre cinquecento.

