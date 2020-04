Il sindaco di Milano, Sala, boccia la proposta del Pd sulla tassa per i redditi alti

Pure il sindaco di Milano, Beppe Sala, boccia la proposta del Partito democratico di una tassa sui redditi oltre gli 80 mila euro. "Il Pd, partito di cui non ho la tessera ma in cui mi riconosco, propone una tassa destinata a chi ha redditi più alti. Non penso sia una buona idea e chiedo di rifletterci". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video su Facebook. "Io sono assolutamente convinto che le tasse debbano funzionare con un principio di equità sociale: chi ha di più deve dare di più. Ma questo è un momento di non creare differenze, di non dividerci, Piuttosto chiediamo alla generosità gli italiani che in questa fase stanno dimostrando di essere molto generosi", ha concluso il sindaco di Milano.