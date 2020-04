Coronavirus, The Times: "Vaccino forse a settembre". La prof Gilbert (Oxford): "All'80% funzionerà"

Un vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere pronto a settembre. Il titolo lascia con il fiato sospeso e non è di un giornale qualsiasi. E' l'inglese The Times, uno dei più autorevoli al mondo, ad aprire la sua edizione con una notizia impegnativa, ancora più bella se letta in inglese: "Vaccine for virus could be ready by september". E non è il giornale, per quanto autorevole, a sostenerlo, bensì Sarah Gilbert, docente di vaccinologia dell'Università di Oxford che al Times ha dichiarato di essere sicura "all'80%" che il vaccino in fase di sviluppo da parte del suo team funzionerà. Le prove sull'uomo dovrebbero iniziare nelle prossime due settimane. Il governo inglese ha già annunciato che sarebbe disposto a finanziare la produzione di milioni di dosi se i risultati saranno incoraggianti. L'augurio di tutti è che quello di The Times sia uno scoop!

