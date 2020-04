Coronavirus, boom di vendite di carta igienica durante la quarantena: +40%

Succede in tutte il mondo: in periodi di emergenza si registra sempre un boom dei consumi di carta igienica. Stando a casa 24 ore al giorno per 7 giorni su 7 c’è un aumento dei consumi medi del 40%. Numeri di una certa rilevanza, in particolare per le famiglie numerose.

Come spiega il Corriere della Sera, secondo l'agenzia Iri la famiglia media americana (2,6 persone a nucleo) utilizza ogni anno circa 409 rotoli “regular”. Negli Usa infatti si registra quanto accade in Italia: carta igienica assente nei supermercati per un utilizzo esagerato da parte di molte famiglie che ne riempiono i carrelli. Senza dimenticare la “sindrome” da quarantena, che terrorizza molte persone tanto da spingerle ad acquistarne quantità industriali per paura di restarne senza