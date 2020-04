Coronavirus, Conte: "Misure di contenimento restano fino al 3 maggio". C'è anche qualche riapertura

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato poco dopo le ore 19.30 di oggi, venerdì 10 aprile, che le misure restrittive per contenere il contagio di Coronavirus sono prorogate "fino al 3 maggio". "Se cedessimo adesso - ha detto il premier - tutti gli sforzi fatti sarebbero stati inutili".

"Una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche", ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando il nuovo dpcm. Riaprono però librerie, cartolibrerie e negozi per bambini e alcune altre attività produttive quali quelle forestali. "Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti": si rischierebbe "un aumento dei decessi e delle vittime".