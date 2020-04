Coronavirus, Regno Unito sotto shock, quasi mille morti in un solo giorno. I positivi sono oltre 70mila

Ancora 980 morti nel Regno Unito a causa del Coronavirus. Il paese sfiora la soglia psicologica dei mille decessi in sole 24 ore. Per la Gran Bretagna si tratta del numero di vittime più alto in un solo giorno. I morti complessivi sfiorano ormai i 9mila: 8.958 per l'esattezza. La maggior parte in Inghilterra, con epicentro nella capitale Londra. Dal conteggio, tra l'altro, sono esclusi centinaia di decessi avvenuti negli ospizi o nelle abitazioni private. I contagi confermati superano i 70mila, con una crescita di 5.706 in 24 ore. Quotidianamente vengono effettuati circa 20mila test. I dati sono stati comunicati dal segretario alla Salute, Matt Hancock, durante il briefing sul Covid-19.

