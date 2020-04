Coronavirus, altri 570 morti in Italia. Quasi 19mila decessi nel complesso. Oltre 30mila guarigioni

Nella giornata del Venerdì Santo dal bollettino della Protezione Civile arrivano altri dati incoraggianti per il nostro Paese. Le guarigioni sono 1.985 numero che porta il totale dall'inizio dell'epidemia a 30.455. I nuovi malati sono 1.396 e gli attualmente positivi diventano quindi 98.273. Di questi 3.497 in terapia intensiva (108 meno del 9 aprile), 28.242 ricoverati in altri reparti (-157) e 66.534 pari al 68% in isolamento domiciliare. Purtroppo il numero dei decessi è ancora una volta elevato. I morti sono 570. Dall'inizio dell'epidemia sono 18.849 le persone decedute e risultate positive al tampone per il Covid 19. Nel complesso sino ad ora i casi in Italia sono stati 147.577.

Guarda anche In Francia dati drammatici dalle case di riposo