Giornalista olandese: "Italiani furiosi come quando ultras del Feyenoord orinavano nella fontana del Bernini"

"In tanti anni in Italia non mi sono mai dovuto giustificare come olandese. Gli italiani sono furiosi con i Paesi Bassi che dovranno giustificarsi a lungo per il loro atteggiamento". Sono parole di Jarl van der Ploeg, corrispondente dall'Italia di de Volkskrant, uno dei principali quotidiani olandesi. E' stato intervistato dal suo stesso giornale ed ha spiegato quale è la situazione nel nostro Paese e come la gente sia inferocita contro l'Olanda per l'incomprensibile atteggiamento tenuto sulla vicenda dei Coronabond e degli aiuti europei alle nazioni in ginocchio per il Coronavirs. "Lavoro in Italia da quattro anni e non ho mai provato questa ostilità. Le persone non capiscono davvero cosa stiano facendo i Paesi Bassi".

