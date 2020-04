Coronavirus in Francia, dati drammatici sulla mortalità nelle case di riposo. Aumenti fino al 230%

Così come in Italia, anche in Francia nelle case di riposo le morti aumentano in maniera esponenziale. Stando ad un articolo pubblicato da Le Parisien, quotidiano della capitale francese, in alcune aree del Paese i decessi sarebbero aumentati addirittura del 232%. Il 119% a Parigi. E' stato Valérie Roux, capo del dipartimento di demografia del National Institute of Statistics and Economic Studies (Insee), a comunicare i dati. Complessivamente, a livello nazionale, le morti sarebbero aumentate del 12% rispetto marzo 2019, ma ci sono aree del Paese in cui la percentuale sale notevolmente. Anche in Francia più decessi tra gli uomini che tra le donne e anche in questo caso i più colpiti sono gli anziani della fascia d'età tra i 75 e gli 84 anni.

Spagna Ingegneri Seat inventano un respiratore dal tergicristallo