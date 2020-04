Per gli automobilisti uno degli incubi maggiori è trovare la batteria dell'auto scarica dopo una lunga sosta del mezzo (clicca qui per le scadenze) Così un periodo così lungo di quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus può essere deleterio all'avvio. L'ideale sarebbe avere un mantenitore di carica (si trova online a poche decine di euro) oppure uno stacca-batteria, che preserva la carica della batteria che così non è più chiamata ad alimentare nulla, come l'antifurto per esempio. L'alternativa è staccare fisicamente i poli della batteria ma occorre "masticare" la materia. La soluzione classica resta sempre quella di metterla in moto almeno due volte a settimana, lasciarla girare al minimo per qualche minuto, un'abitudine che fa bene anche al motore della vostra auto.