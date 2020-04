Coronavirus, in Spagna ingegneri Seat realizzano respiratore polmonare con il motore del tergicristallo

La notizia la pubblica El Mundo, uno dei principali quotidiani spagnoli. Gli ingegneri della Seat, che produce automobili, hanno studiato e iniziato a realizzare un respiratore polmonare grazie al motore del tergicristallo. Le apparecchiature, ottenute con le parti della Seat Leon, già provate sull'uomo, saranno donate agli ospedali. Guidati da Sergio Arreciado, 150 ingegneri hanno lavorato duramente e alla fine è nato OxyGen. Un'idea - scrive El Mundo - che sicuramente non avrebbe mai attraversato le loro menti se non fosse improvvisamente apparso il Coronavirus. La situazione in Spagna continua ad essere complessa. I dati di contagi e decessi sembrano in diminuzione ma il bilancio parziale resta pesante: 16mila morti (10 aprile).

Guarda anche La Spagna non riesce a contare i morti