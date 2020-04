Coronavirus, come accedere ai servizi online Inps e PA con smartphone e carta d'identità elettronica

Con la carta d’identità elettronica 3.0 (Cie) si può già accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dell’Inps direttamente da casa. Le operazioni possono essere svolte anche da smartphone, vediamo come.

Si chiama CieId ed è l'applicazione da scaricare per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione dallo smartphone tramite la carta d'identità elettronica. Utile soprattutto per monitorare le prestazioni previdenziali dell'Inps (clicca qui), quelle sanitarie e anagrafiche di regioni o comuni che già accettano la Cie come credenziale di accesso. Come funziona? Basta avere uno smartphone con interfaccia Nfc (già disponibile per il sistema Android e a breve lo sarà anche per i sistemi Ios) e una carta di identità elettronica 3.0, quella che sul retro non ha la banda ottica. Scaricata l'app basta registrare la propria carta d'identità. Poi si può accedere ai servizi della pubblica amministrazione che hanno l'icona "Entra con Cie" e usufruire dei servizi.