Coronavirus, bufale e fake news. Il ministero della Salute: l'alcol non protegge, anzi porta malattie

Continua la campagna anti bufale e fake news del ministero della Salute sul Coronavirus. Sul portale salute.gov.it sono state pubblicate altre otto bufale e per ognuna la spiegazione del perché si tratta di una notizia non vera. La prima è dedicata all'alcol. E' falso il messaggio secondo cui il virus è sensibile all'alcol e quindi chi beve non si ammala di Covid-19. Il ministero della Salute spiega: "Il consumo frequente di alcol o superalcolici non protegge dall’infezione da nuovo Coronavirus. Gli alcolici sono nocivi per la salute e generano dipendenza. Il loro consumo non solo non protegge dal virus ma espone al rischio di sviluppare malattie serie, tra cui tumori. Per prevenire il contagio bisogna restare a casa, rispettare le misure di distanziamento sociale (almeno 1 metro di distanza dalle altre persone) e lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o soluzione a base di alcol per almeno 40- 60 secondi".

