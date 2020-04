Niente esodi, gite e tradizionali uscite fuori porta in occasione delle feste di Pasqua 2020. Nei giorni dell'emergenza Coronavirus, quando più di un segnale lascia intendere che la curva dei contagi in Italia ha imboccato la fase discendente, nessuno ha intenzione di mollare. E se poi in maniera incosciente qualcuno deciderà di farlo, dovrà mettere in conto controlli scrupolosi e multe salate che possono arrivare fino a 3.000 euro.

Un'attenzione particolare verrà prestata agli spostamenti verso le località turistiche e, più in generale, le seconde case. Il rischio che non ha senso correre è quello di una risalita delle drammatiche statistiche del contagio e delle morti. Proprio per questo, a partire da venerdì 10 aprile sono stati rafforzati i controlli sulle grandi vie di comunicazione e, da parte delle forze dell'ordine a livello locale, intensificati i servizi nei territori a vocazione turistica. Controlli, naturalmente, programmati anche nelle ore notturne, che qualcuno potrebbe pensare di sfruttare per spostarsi fuori Comune.

Come ha ricordato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un'intervista al Corriere della Sera, dall’11 marzo le forze di polizia, i militari e le polizie locali, che ringrazio, hanno controllato quasi 6 milioni di persone, e i denunciati e sanzionati per aver violato le restrizioni superano di poco i 220 mila.