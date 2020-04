Coronavirus, strage negli Stati Uniti: oltre 16.500 morti. A New York 500 in 24 ore. Mezzo milione di casi

Sempre più complessa la situazione Coronavirus negli Stati Uniti. Gli Usa si avvicinano velocemente al mezzo milione di casi. Come al solito i dati sono del portale della Johns Hopkins University e fotografano la situazione delle ore 9 del 10 aprile. I pazienti accertati sono oltre 466mila e il numero dei decessi ufficiali si avvia a diventare il più alto del mondo: i morti sono già 16.500. Il totale - segnala la Cnn - comprende casi provenienti da tutti i 50 Stati, dal distretto di Columbia e da altri territori degli Stati Uniti, nonché tutti i casi rimpatriati dall'estero. La sola New York, secondo il sito ufficiale della città, ha 7.521 nuovi casi e 518 morti in più in 24 ore.

